Luini – Milano

di Redazione

Luini

Via Santa Radegonda,16 – 20121 Milano

Tel. 02/86461917

Sito Internet: www.luini.it

Tipologia: rosticceria pugliese

Prezzi: panzerotti da 2,60€

Giorno di chiusura: Domenica pomeriggio; Lunedì

OFFERTA

Luini, a Milano, è sinonimo di panzerotti. Questo locale, ormai storico, continua a proporre uno dei cibi da street food che hanno reso famosa la tradizione gastronomica pugliese. Il panzerotto, realizzato sia nella versione dolce che salata, cotto sia al forno che fritto, fa bella mostra di sé accanto ad altre specialità regionali come le carteddate e le svariate focacce. Per la nostra sosta abbiamo optato per un classico panzerotto con mozzarella e pomodoro (assaggiato sia nella versione al forno che fritto) dal ripieno goloso e per uno con ricotta e spinaci, più delicato al gusto ma fragrante e non unto.

AMBIENTE

L’ambiente è piccolo e arredato sui toni del bianco panna, con un lungo bancone contenente i prodotti esposti e varie casse per velocizzare il servizio, viste le frequenti file che arrivano fino a fuori.

SERVIZIO

Veloce e preparato.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –