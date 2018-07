Luca Ciriani nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato

di Redazione

«Oggi Fratelli d’Italia decide di affidare a Luca Ciriani la guida del suo gruppo parlamentare al Senato della Repubblica. È una scelta di cui andiamoorgogliosi perché Luca è uno dei nostri più autorevoli e capaci dirigenti. Il suo lunghissimo curriculum politico, amministrativo e istituzionale e la sua grande esperienza sono quello di cui Fratelli d’Italia ha bisogno per rendere il suo lavoro in Senato ancor più incisivo e determinante». Lo ha dichiarato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. «Sono certa che Luca saprà raccogliere il testimone del capogruppo uscente Stefano Bertacco, che ha saputo presiedere il gruppo con autorevolezza e capacità e al quale va il mio ringraziamento di cuore per il lavoro svolto. Congratulazioni e buon lavoro anche a Isabella Rauti, eletta nuovo vice capogruppo».

«Ringrazio il nostro presidente Giorgia Meloni e i senatori di Fratelli d’Italia per la fiducia accordatami», ha replicato a sua volta Siriani. «Desidero – ha aggiunto -svolgere il mio ruolo in continuità con l’ex capogruppo Stefano Bertacco, che ringrazio per aver creato un gruppo di lavoro affiatato e coeso che rappresenta gli ideali della destra. Sono orgoglioso di poter guidare una squadra che si è distinta per competenza e dedizione. Collaborerò con i miei colleghi per portare avanti le battaglie care a Fratelli d’Italia».