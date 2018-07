Lo studente autistico si diploma: il suo discorso commuove e diventa virale (video)

di Mia Fenice

«L’autismo non è contagioso, abbiamo bisogno di amore». Francesco Criscuolo termina la prova orale del suo esame di maturità e dal fondo dell’aula si levano applausi. Che seguono le lacrime del suo insegnante di sostegno, il professore Michele Vozzella, che gli era stato accanto durante la prova. Il video dell’esame di Francesco, ragazzo autistico della provincia di Benevento che si è diplomato all’istituto tecnico Majorana-Bachelet di Santa Maria a Vico, nel Casertano, gira di bacheca in bacheca su Facebook e diventa subito virale. Centinaia le condivisioni, migliaia i “like” dedicati all’ultimo atto del percorso di studi del giovane. «Mi sono permesso di condividere il video di Francesco anche sul mio profilo – ha spiegato la dirigente scolastica Pina Sgambato – perché, come si sente dall’audio, la sua bravissima mamma desidera che faccia il giro del mondo, in aiuto alla causa di ragazzi speciali come lui». E ancora: «Sono felice che la nostra scuola abbia professionisti del valore di Michele Vozzella. Siamo orgogliosi di te Francesco, ci mancherai! Possa tu vivere sempre in un mondo a colori!».