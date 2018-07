Linus accusa “Rolling Stones”: «Arruolato contro Salvini con una carognata»

di Robert Perdicchi

“Noi non stiamo con Salvini”, la campagna del magazine “Rolling Stones” sui migranti, con presunti consensi dati da vip più o meno credibili e dati in pasto ai social, continua a generare polemiche e soprattutto smentite. Dopo le smentite di Enrico Mentana e dello scrittore Alessandro Rebecchi, infuriati per essere stati inseriti a loro insaputa in una lista anti-salviniana, arriva anche il noto conduttore radiofonico Linus a fare chiarezza sulla sua presunta adesione. «Due settimane fa – scrive sul suo profilo Instagram – “Rolling Stone” mi chiede due righe su Salvini. Scrivo che i migranti sono un problema, che fa bene a farsi sentire, ma che non mi piace il modo e il tono con cui lo fa. A mia insaputa, vengo messo in un calderone per lanciare una campagna paracula contro di lui. Non lo voterei mai, ma allo stesso modo non avrei mai accettato, sapendolo, di entrare in questo giochino. Il secondo capitolo è che, in conseguenza di questo, come tutti quelli presenti sul giornale, consapevoli o no, divento obiettivo degli speculatori del web. Tra questi il Tempo, che mi fa una telefonata stile Ciao Belli in cui mi chiedono come se si parlasse di gattini se voglio un migrante a casa. Siccome lo faccio di mestiere capisco che è uno scherzo e riattacco», spiega il direttore di RadioDeejay, che aggiunge: «Da un paio d’ore questa seconda carognata (la prima, ripeto, è quella di Rolling Stone) gira su Facebook ed è partito il linciaggio. A quelli che mi stanno insultando gratuitamente e con grande piacere, se avete avuto la pazienza di arrivare fino qui, chiedo di far girare allo stesso modo quello che ho scritto adesso. Poi magari continuate ad odiarmi perché sono della Juve o cagate simili. Ma non fatemi passare per quello che non sono. Grazie».