di Redazione

Un video pubblicato sul sito del Corriere della sera mostra come è avvenuto l’incidente in cui èrimasto coinvolto l’attore George Clooney. L’impatto si è verificato mentre l’attore, on moto, era diretto dalla sua casa di Punta Aldìa a Olbia, dove c’è il set della serie tv Catch22. Un’auto che proveniva dalla direzione opposta ha svoltato a sinistra proprio mentre arrivava la moto di Clooney.