Legittima difesa, il no dei sindacalisti delle toghe: così si legittima l’omicidio

di Paolo Lami

I sindacalisti della magistratura – che certo non si può dire godano di grande reputazione presso i cittadini – ora si schierano anche contro la modifica delle norme sulla legittima difesa. E paventano il rischio, qualora dovessero passare le nuove proposte, che venga, di fatto, legittimato l’omicidio.

«Se interveniamo nei termini di cui stiamo leggendo in questi giorni rischiamo di legittimare i reati più gravi persino l’omicidio», arriva a dire il presidente dell’Associazione nazionale dei magistrati, Francesco Minisci, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei, in merito alla riforma.

«La legge – ricorda Minisci – regolamenta già in maniera adeguata tutte le ipotesi di legittima difesa. Nel 2006 sono stati già attuati alcuni interventi di modifica prevedendo ipotesi particolari nel caso di legittima difesa all’interno del domicilio. Non vediamo quali possano essere gli ulteriori interventi».

«In questi giorni abbiamo sentito dire che si vuole eliminare il principio di proporzionalità. Questo – avverte il presidente dell’Anm – però è un principio cardine dal quale non possiamo prescindere».

Minisci, già segretario dell’Anm nel periodo in cui la Giunta del sindacato dei magistrati era presieduta da Piercamillo Davigo, rivela di aver «letto diversi disegni di legge. Tra questi è previsto che un soggetto che torna a casa la sera può sparare ad una persona che vede arrampicarsi sul proprio balcone. In questo caso sarebbe prevista la legittima difesa, questa è una distorsione inammissibile».

Una posizione molto simile a quella enunciata dal segretario dell’Associazione nazionale funzionari di Polizia, Enzo Letizia secondo il quale i dati 2014-2016 rivelano «un’incoraggiante tendenza generale alla diminuzione del numero dei reati commessi sul nostro territorio nazionale, incluso l’omicidio, i reati predatori, i furti in abitazione, che hanno conosciuto una contrazione assai significativa, oltre 40mila casi in meno nell’intervallo temporale considerato, e le rapine in abitazione». Come dire: non c’è bisogno di rivedere le norme.