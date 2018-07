Legittima difesa, FdI presenta la sua legge: «Lo Stato difenda chi si difende» (video)

di Eleonora Guerra

Non armare i cittadini e provocare il «far west», ma chiarire una volta per tutte che «la difesa è sempre legittima». È questo l’obiettivo della proposta di legge di Fratelli d’Italia sulla legittima difesa. Il testo è già depositato in Parlamento e ora il partito di Giorgia Meloni chiede che venga assunto come base di discussione per la riforma della legge esistente.

«Fratelli d’Italia guarda con rispetto alla norma attualmente prevista per la legittima difesa, ma in questi anni abbiamo dovuto prendere atto che la norma è stata piegata a una interpretazione che ha rovesciato le situazioni: la persona che è stata costretta a difendersi – o le forze dell’ordine – è diventata da vittima a carnefice, spostando così l’oggetto della difesa e del bene protetto proprio dalla legittima difesa», ha spiegato il deputato Edmondo Cirielli, introducendo una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche i colleghi Ciro Maschio, Tommaso Foti e Carolina Varchi, oltre alla stessa Meloni.

Ed è stata proprio la leader del partito a sottolineare che FdI non vuole alcun «far west, nessuna modifica alle regole sul porto d’armi». «Vogliamo solo – ha chiarito – che il cittadino si possa difendere senza stare lì a interrogarsi se la sua reazione è proporzionata». «Abbiamo chiesto che questa proposta sia utilizzata come testo base perché è la più completa, perché stabilisce il principio della assolutezza della legittima difesa», ha proseguito Meloni, ricordando che «l’ultima riforma lasciava margini di eccessiva discrezionalità alla magistratura, specie nella proporzione offesa-difesa».

«Noi circoscriviamo la discrezionalità dando alcuni elementi in più e stabiliamo che la legittima difesa è assoluta. Abbiamo stabilito un limite per dire ai cittadini nel dubbio difenditi e lo Stato sarà al tuo fianco. Questo – ha concluso la presidente di FdI – senza produrre far west, perché noi non chiediamo a tutti di armarsi. Vorremmo uno Stato capace di difendere i cittadini e sanzionare i furti in appartamento».