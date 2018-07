Galloni: ma come mai gli africani arrivano qui e hanno il telefonino? (video)

di Redazione

“Il 95% degli africani non ha soldi per curarsi dalla malaria, com’è che poi questi arrivano col telefonino, pagano 3 mila euro?”. L’economista Antonino Galloni, ospite ad Agorà, su Raitre, sottolinea che gli immigrati “durante il viaggio subiscono di tutto” ma “per risolvere il problema non serve l’accoglienza indiscriminata. Secondo Galloni il problema non si risolve né con il respingimento né con l’accoglienza ma rilanciando un’economia mondiale di sviluppo, di formazione e di adeguate politiche sanitarie per tutto il continente africano. In pratica è la declinazione dello slogan “aiutiamoli a casa loro”, molto caro al centrodestra e alla nuova Lega di Matteo Salvini.