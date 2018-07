L’eclissi di luna conquista gli italiani: tutti in strada a godersi lo spettacolo (video)

di Robert Perdicchi

L’eclissi totale di Luna più lunga del secolo. Il nostro satellite si è tinto di rosso sangue con Marte all’opposizione e in congiunzione con la Luna eclissata: un doppio spettacolo visibile a occhio nudo in Italia e nel resto d’Europa ma anche in Asia, Australia, Antartide, Africa, Medio Oriente, nell’Oceano Pacifico Atlantico e in America del Sud. Lo spettacolo è iniziato pochi minuti prima delle 21, tanta la gente che in tutta Italia si è riversata in strada per condividere l’evento. La fase di totalità si è verificata tra le 21:30 e le 23:13 mentre il massimo dell’eclissi, ovvero il maggiore oscuramento della Luna, è stato alle 22:22. “La Luna – spiega Marco Galliani dell’Inaf – dopo l’uscita dalla totalità, attraversa il cono di penombra per emergerne definitivamente e segnare così la fine dell’eclissi all’1:30 della mattina del 28 luglio”. Un appuntamento imperdibile visto che la fase di totalità è stata la più lunga tra tutte le eclissi di luna di questo secolo, un’ora e 43 minuti.

Ma oltre all’eclissi è stata una vera e propria notte dei pianeti: la Luna in eclissi si è trovata infatti in congiunzione con il pianeta Marte all’opposizione. I due astri sono nella costellazione del Capricorno, vicino al limite con il Sagittario, spiega l’Uai – Unione Astrofili Italiani, sottolineando che questo permette l’osservazione di quattro pianeti ad occhio nudo: Venere, Giove, Saturno e Marte.

L’eclissi dal Colosseo video

L’eclissi dal Gianicolo video

L’eclissi dal mare video