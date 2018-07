Le Carrè Français – Roma

di Redazione

Le Carrè Français

Via Vittoria Colonna, 30 – 00193 Roma

Tel. 06/64760625

Sito Internet: www.cfr-international.fr

Tipologia: bottega con cucina

Prezzo: antipasti 9/14€, piatti principali comprensivi di contorno 15/23€, panini 5/6€, gallettes 10/13€, dolci 6/10€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Le Carré Français si propone come realtà a tutto tondo in grado di coprire dalla colazione (per la quale segnaliamo la grande varietà di lieviti, tutti buonissimi) al dopocena, unendo alla possibilità di consumare sul posto quella di acquistare ogni sorta di prodotti d’importazione. É anche un valido riferimento per l’acquisto di prelibatezze d’Oltralpe che vanno dai prodotti di boulangerie ai distillati, passando per carni, formaggi, pasticceria, conserve e vini. La nostra visita si è concentrata sulla proposta del pranzo, per il quale oltre alla carta si dispone di tre formule diverse a prezzo fisso, rispettivamente a 10, 20 e 25 euro. Dopo una valida apertura con il piatto del giorno, una morbidissima tartare di manzo, preceduta dall’arrivo del cestino di fettine di baguette con immancabile burro a parte, proseguiamo con una colorata e saporita ratatouille e un imbattibile classico francese, perfetto per le giornate più fredde, una zuppa di cipolle che però avremmo preferito un po’ meno grassa. Abbiamo concluso con una crêpe suzette dalla forte nota alcolica, indice di una flambatura insufficiente.

AMBIENTE

Curato e raffinato, con un’ottima gestione degli spazi (600mq) dedicati al consumo e agli scaffali. Al centro troneggia l’imponente bancone, circondato da sedute alte.

SERVIZIO

Vanta alcuni elementi di madrelingua, ed è nettamente migliorato rispetto alla nostra precedente visita: preparato, solerte ma non invadente, sorridente e meno ingessato. Immancabile il “madame” e “monsieur” al posto di “signore” e “signora”.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –