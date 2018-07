Laura Boldrini esulta per la sentenza contro la Lega: “Il M5S non chiede onestà?”

di Redazione

C’è chi esulta per la sentenza della Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dalla procura di Genova che chiede di estendere il blocco dei fondi della Lega anche al denaro che arriverà in futuro al partito. Nelle sue motivazioni, la Cassazione ha stabilito che ogni somma di denaro riferibile alla Lega, il partito guidato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, può essere sequestrata “ovunque venga rinvenuta” d’ora in poi: su conti bancari, libretti o depositi. Tra coloro che applaudono non poteva mancare Laura Boldrini, che su Twitter scrive: “Per la magistratura la Lega di Salvini ha sottratto 49 milioni di euro allo Stato, ai cittadini italiani. Su per giù la stessa cifra che si risparmierebbe col ricalcolo dei vitalizi. Immagino che ora i suoi alleati 5Stelle si facciano sentire pretendendo Onestà“.

La vicenda com’è noto risale ai tempi in cui la Lega era guidata da Umberto Bossi: «Se ci sono fatti di dieci anni fa – si è difeso Matteo Salvini – si pensi a quelli che c’erano dieci anni fa; i milioni di italiani che col 2 per mille danno un contributo al nostro partito non c’entrano. Siamo sereni».