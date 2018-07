Lasciano un anziano in auto sotto il sole rovente: badanti denunciati

di Adriana De Conto

Hanno lasciato l’anziano che avrebbero dovuto accudire in auto sotto al sole mentre loro facevano tranquillamente compere all’Ikea di Ancona-Camerano. Per questo una coppia di badanti, marito e moglie, sono stati denunciati dai carabinieri. Sono stati proprio i militari ad accorgersi dell’84enne all’interno della macchina e a soccorrerlo. L’uomo,infatti, alle prese con gravi problemi motori e di autosufficienza per cardiopatia e demenza senile, è stato trovato dai carabinieri della stazione di Offagna in stato di sofferenza respiratoria. La ntizia è stata diffusa dai media locali.

La coppia di badanti – il marito 55enne e la moglie di 56 anni, residenti a Pollenza, nel Maceratese ma di origine vietnamita – è stata denunciata a piede libero per il reato di abbandono d’incapace. L’anziano è stato affidato alla sorella 70enne residente a Recanati (Macerata). Le attivitâ, che vedono impiegato il reparto cinofili della Polizia di Stato, sono volte anche alla verifica delle numerose segnalazioni circa l’esistenza dell’attivitâ di spaccio di sostanze stupefacenti all’ interno dell’ insediamento.