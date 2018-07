“La Valle de los Caidos non si tocca”: in Spagna monta la protesta (video)

di Antonio Pannullo

Montano le proteste in Spagna dopo che il primo ministro spagnolo, il socialista Pedro Sanchez, ha confermato l’intenzione di trasferire “in un breve spazio di tempo” i resti del defunto caudillo Francisco Franco. “Nessuna democrazia può permettersi monumenti che esaltano una dittatura. Tanto meno la nostra”, ha detto Sanchez esponendo il suo programma in parlamento, come se la Spagna non avesse altre priorità. L’intenzione di portare via i resti di Franco dal complesso monumentale della valle dei Caduti “è ferma”, ha assicurato, e si materializzerà “in un breve spazio di tempo” appena saranno “dati gli ultimi ritocchi allo strumento che lo renderà possibile”. Sanchez, che aveva detto di voler compiere l’operazione entro la fine di luglio, non ha annunciato una data esatta, né spiegato dove verranno portati i resti del caudillo morto nel 1975. Fu lo stesso Franco, nell’ottica della pacificazione nazionale, a concepire il monumento a 60 chilometri da Madrid dove è stato seppellito assieme ai resti di caduti delle due parti della guerra civile spagnola. Autentico progetto di riconciliazione, il monumento, fatto costruire da prigionieri politici, è sempre stato punto di riferimento dei nostalgici franchisti. Nelle ultime settimane la destra spagnola ma anche i cattolici, hanno protestato contro l’iniziativa, che sembra inutile e non necessaria. Movimento per la Spagna ha invitato “tutti i sostenitori della memoria di Franco e la sua opera ad un religioso-patriottica per la Valle dei Caduti pellegrinaggio nazionale, per evitare che il saccheggio che il rosso destinato a perpetrare contro ogni legalità, la giustizia e il rispetto per la famiglia dei milioni di spagnoli che si oppongono alla riesumazione di Franco e Jose Antonio dalla Valle dei Caduti, considerandoli parte del nostro patrimonio nazionale irrinunciabile”. Sono scese in campo anche associazioni e partiti di destra, come la Spagna alternativa o la Falange. Migliaia di persone si sono radunate sotto la A-6, la strada da Madrid conduce al sito, situato a 45 chilometri dalla capitale, e ha mostrato grandi poster con una foto di Franco e lo slogan “La Valle dei Caduti non si tocca”. La vasta distesa dell’ingresso del tempio è apparsa occupato da centinaia di persone, anziani, giovani e tanti bambini, e c’era una lunga coda in attesa di entrare per partecipare alla Messa ogni giorno viene celebrata alle ore 11 ore. Molte le bandiere giallorosse della Spagna, qualche franchista schierato di tanto in tanto, e i fotografi a caccia per scattare una foto a chi aveva il braccio destro alzato. Una signora che partecipava alla manifestazione ha tenuto a chiarire che non è vero che la Valle è stata costruita da prigionieri, perché, al contrario, i lavoratori che hanno costruito il monumento sono venuti di loro spontanea volontà e sono stati regolarmente pagati: “I socialisti dicono bugie”, ha detto. Quello che è certo è che il governo socialista di Sanchez ancora non sa dove saranno traslate le salme.