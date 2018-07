La procura di Torino allo scontro col governo: «Gli sbarchi non si possono vietare»

di Viola Longo

Reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso saranno trattatati come prioritari dalla Procura di Torino, che imprimerà una particolare accelerazione sulle indagini e un particolare rigore nel giudizio: i pm torinesi eviteranno «di richiedere l’archiviazione per particolare tenuità del fatto»; potranno «promuovere l’azione penale» e vedranno impegnati i propri vertici in dibattimento. La decisione è stata annunciata dal procuratore capo Armando Spataro, che sull’argomento ha emanato specifiche linee guida, insieme al procuratore generale, Francesco Saluzzo. Entrambi, è stato inoltre fatto sapere, seguiranno personalmente i processi in aula. Insieme alla direttiva è stato anche annunciato uno specifico impegno a trattare in modo più rapido gli «affari dell’immigrazione, tra cui le procedure per il riconoscimento di protezione internazionale e altre forme di tutela umanitaria, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone». Dunque, alla procura di Torino si apre una corsia preferenziale per tutto ciò che attiene le problematiche dei migranti.

Non solo, presentando le nuove linee guida Spataro ha anche sottolineato che «se per assurdo un barcone di immigrati attraccasse ai Murazzi del Po, nessuno potrebbe vietare alle persone a bordo di scendere. Se questo dovesse accadere noi faremmo accertamenti». «La Convenzione di Ginevra del 51 prevede il diritto al non respingimento, il che significa che se arriva un immigrato e chiede asilo politico non può essere espulso, allontanato o non accettato perché ha diritto a veder vagliata la sua richiesta da un organo giurisdizionale». «Se, dunque per ipotesi, un barcone arrivasse ai Murazzi toccherebbe fare accertamenti per verificare questo barcone chi conteneva, da dove è arrivato, cosa chiedevano gli occupanti , cosa è accaduto. Non si può scegliere bianco o nero senza conosce in profondità i dettagli della vicenda. Occorre attenzione, non si può respingere tout court un immigrato che chiede ospitalità e asilo».

«Bloccare i porti ai trafficanti non è un diritto, ma un dovere. Se qualcuno la pensa diversamente può presentarsi alle elezioni e chiedere cosa ne pensano gli italiani», ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, sottolineando di fatto la valenza politica delle decisioni assunte dalla procura di Torino e definendo «bizzarra» la presa di posizione di Spataro. «Forse il procuratore capo di Torino pensa che l’intera Africa possa essere ospitata in Italia? Idea bizzarra», ha scritto su Twitter il ministro dell’Interno.