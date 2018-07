Open Arms a Barcellona: costi alti. E Malta blocca un aereo della Sea Watch (video)

di Paolo Lami

Alla fine sembra di capire che è solo una questione di vile pecunia. Insomma di soldi, siamo sempre lì. La nave Open Arms, con a bordo 60 immigrati, arriva al porto di Barcellona. E subito la Ong catalana ne approfitta per fare nuovamente polemica mediatica contro l’Italia per aver chiuso i porti alle navi delle Organizzazione non governative.

Aldilà delle chiacchiere, il vero problema – lo dice chiaro e tondo la capo missione di Open Arms, Anabel Montes – sono i costi più alti che la Ong ha dovuto sostenere: il viaggio fino a Barcellona richiede alcuni giorni e implica maggiori costi, ha spiegato la Montes. Che, sul suo profilo Twitter pubblica le foto dell’imbarcazione all’ingresso nel porto e, poi, al molo C.

La Ong catalana ha nuovamente criticato la chiusura dei porti italiani alle Ong di altri paesi europei che trasportano immigrati. La Montes ha detto a Efe che la decisione italiana «ci lascia in una situazione di impotenza».

Montes ha contestato che la presenza delle navi delle Ong produca un “effetto chiamata”: «Questa gente fuggiva già prima che ci fossero le nostre navi», sostiene la capo missione di Open Arms aggiungendo che la decisione del governo di Madrid di accogliere a Barcellona i 60 migranti consente una via di uscita «un minimo degna» ma «non è una soluzione», perchè il viaggio fino a Barcellona richiede alcuni giorni.

«Benvenuti a casa», scrive Open Arms sul suo account Twitter. La Croce Rossa spagnola, il Comune di Barcellona e le autorità catalane hanno allestito un dispositivo di accoglienza simile a quello previsto per l’arrivo dell’Aquarius il mese scorso a Valencia.

I 60 immigrati imbarcati dalla nave della Ong catalana davanti alle coste libiche il 30 giugno sono stati portati proprio nel porto di origine della catalana Open Arms, a Barcellona, dopo il rifiuto delle autorità di Malta e Italia di accoglierli.

Il fondatore di Open Arms, Oscar Camps e il sindaco di Barcellona, Ada Colau, ex-occupante di case, ex-attivista no Global, arrivata alla poltrona di primo cittadino sostenuta da Podemos, Izquierda Unida e dai rosso-verdi catalani di Iniciativa Per Catalunya Verds hanno già annunciato una conferenza stampa per il pomeriggio.

I 60 immigrati, di 14 diverse nazionalità, saranno visitati a bordo dai medici di Sanidad Exterior. Poi scenderanno a terra e saranno trasferiti nei centri di accoglienza previsti dal Comune di Barcellona.

E, intanto, da Malta rincarano la dose, ora che l’Italia ha chiuso i porti. Un aereo, utilizzato dall’Organizzazione non governativa tedesca Sea-Watch per effettuare missioni di ricognizione nel Mediterraneo e individuare barconi in difficoltà, è stato bloccato dalle autorità maltesi.

Due giorni fa malta aveva la nave della Sea-Watch bloccandola nel suo porto.

«L’offensiva politica contro il salvataggio in mare civile prosegue: ora anche l‘aereo civile Moonbird è stato bloccato e non può più operare», ha denunciato l’Ong Sea-Watch in un comunicato.

Il Moonbird era operato in collaborazione con l’Ong svizzera Pilots Initiative e con la Chiesa evangelica tedesca e aveva contribuito al salvataggio di 20mila persone, incluse «più di mille che sarebbero affogate» se la nave con cui erano partiti non fosse stata individuata dal personale a bordo dell’aereo.

Lunedì scorso la nave Sea-Watch 3 è stata sequestrata a Malta «senza che – protestano da Sea-Watch – le autorità abbiano fornito alcuna motivazione legale», nel quadro di «una campagna politica per fermare i salvataggi civili in mare».

D’altra parte, però, la Guardia Costiera libica sembra saper fronteggiare l’emergenza immigrazione. Centoventicinque immigrati, che si trovavano a bordo di un gommone al largo di Garabulli, sono stati “salvati” ieri da una pattuglia della Guardia costiera libica. Sulla sua pagina Facebook, la Marina libica, rivela l’esito dell’operazione di salvataggio spiegando anche di aver recuperato «sei cadaveri che si trovavano sull’imbarcazione» e in mare.

«Alcuni dei migranti sono stati salvati tramite la respirazione artificiale effettuata dall’equipaggio della pattuglia», racconta la Marina libica. Tra gli migranti tratti in salvo ci sono anche sei bambini e 28 donne e tutti sono di varie nazionalità africane.

Trasportati alla base di Tripoli, gli immigrati sono stati assistiti sia dal punto di vista medico che umanitario e, poi, sono stati consegnati all’apparato per la lotta all’immigrazione irregolare presso il centro di raccolta della Ferrovia.