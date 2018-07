Dalla Ong Open Arms fango sull’Italia: il governo arruola assassini libici

di Redazione

L’ultimo capitolo del braccio di ferro tra Ong e Italia si apre con l’infamante accusa delle Organizzazioni non governative al nostro Paese: “I libici hanno affondato la barca e lasciato morire una donna e il suo bambino. Sono assassini arruolati dall’Italia”. Questa la sconcertante presa di posizione degli spagnoli di Proactiva Open Arms, una delle due navi che in barba ai diktat di Matteo Salvini è tornata nel Mediterraneo. Parole durissime contro la guardia costiera di Tripoli e che, però, tirano in ballo anche il nostro Paese.

Oscar Camps, fondatore della Ong, ha pubblicato un video in cui mostra il recupero di una donna, ancora viva dopo 48 ore in mare, e due corpi, un’altra donna e un bambino. “La Guardia costiera libica ha annunciato di aver intercettato un’imbarcazione con 158 persone a bordo e di aver fornito assistenza medica e umanitaria”, denuncia Camps. “Quello che non ha detto è che hanno lasciato due donne e un bambino a bordo e di aver affondato l’imbarcazione perché non volevano salire sulle motovedette libiche”.

Quindi, in un tweet successivo, Camps ha scritto ancora: “Quando siamo arrivati, abbiamo trovato una delle due donne ancora in vita, ma non abbiamo potuto fare niente per salvare l’altra donna e il bambino che potrebbero essere morti poche ora prima di trovarli. Quanto tempo dovremo lottare contro assassini arruolati dal governo italiano per uccidere?”.

“Io tengo duro”, ha replicato Salvini. “Bugie e insulti di qualche Ong straniera confermano che siamo nel giusto: ridurre partenze e sbarchi significa ridurre i morti, e ridurre il guadagno di chi specula sull’immigrazione clandestina”.