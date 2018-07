La Ong cerca lo scontro, migranti riportati in Libia da nave italiana. Salvini: «Falsità»

di Alberto Consoli

La nave Asso Ventotto, una nave italiana, avrebbe riportato in Libia un centinaio di migranti soccorsi in mare. A denunciare l’accaduto è stato il deputato di Liberi e Uguali, Nicola Fratoianni, che si trova a bordo della nave Open Arms. I fatti però non sono andati così sono stati smentiti via social dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Si cerca un nuovo caso per demonizzare l’operato del governo sui flussi migratori. Si parla di “respingimento” da parte dell’Italia, ma le cose non sono andate come la sinistra auspicherebbe.

Salvini: «Le Ong protestano? Bene così»

Ma «La Guardia Costiera Italiana non ha coordinato e partecipato a nessuna di queste operazioni, come falsamente dichiarato da una Ong straniera e da un parlamentare di sinistra male informato», ha segnalato in un post scriptum su Facebook il vicepremier facendo riferimento a un’operazione condotta dalla Guardia Costiera Libica che «nelle ultime ore ha salvato e riportato a terra 611 immigrati». «Le Ong protestano e gli scafisti perdono i loro affari? Bene, noi andiamo avanti così!», ha commentato Salvini.

Salvini smentisce

Quanto affermato dal titolare del Viminale, quindi, smentisce quanto diffuso da Fratoianni che subito aveva arringato le fanfare mediatiche anti-Salvini. «Abbiamo appreso che uno dei gommoni segnalati dalla Guardia Costiera italiana, con 108 persone a bordo nel Mediterraneo, è stato soccorso dalla Nave Asso Ventotto, battente bandiera italiana, che si sta dirigendo verso Tripoli», scriveva il deputato di Leu, sottolineando però di non sapere se l’operazione fosse «avvenuta su indicazione della Guardia Costiera italiana». Subito si eraaffrettato a stigmatizzare: «Se così fosse si tratterebbe di un precedente gravissimo, un vero e proprio respingimento collettivo di cui l’Italia ed il comandante della nave risponderanno davanti ad un tribunale. Il diritto internazionale prevede che le persone salvate in mare debbano essere portate in un porto sicuro e quelli libici, nonostante la mistificazione della realtà da parte del governo italiano, non possono essere considerati tali». Il caso della Asso Ventotto, che per il momento non ha alcuna conferma ufficiale, prefigurerebbe una sfida all’Unione Europea che solo qualche giorno fa aveva dichiarato come Bruxelles non riconosca la Libia come un porto sicuro e ribadito che le navi europee non avrebbero mai riportato a Tripoli i migranti soccorsi in mare.