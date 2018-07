La Mussolini lascia Forza Italia: «Non ci sono più i presupposti per rimanere»

di Redazione

«Ho comunicato questa mattina alla segreteria del presidente Berlusconi la mia intenzione di lasciare Forza Italia. Ringrazio il presidente per l’affetto ed il sostegno politico e personale ricevuto in ogni occasione che penso di aver ricambiato con pari trasporto». Lo dice Alessandra Mussolini.

«Ho preso atto -prosegue l’europarlamentare – che non sussistono più i presupposti politici per una mia permanenza nel partito dopo la scelta di andare all’opposizione del governo Conte senza un confronto con la base e i militanti del movimento e, soprattutto, per la oggettiva impossibilità di poter portare un contributo di idee e di contenuti al Partito in un momento in cui i consensi sono al minimo storico per tentare di invertire la rotta».

«Ma evidentemente i nuovi timonieri, nonostante gli errori già commessi, non hanno intenzione di cambiare. Alla riunione di ieri avrei voluto dire che Forza Italia è affetta da una malattia autoimmune, cioè produce anticorpi contro se stessa andando contro la linea politica che ha sempre sostenuto: purtroppo non c’è stata la possibilità. In coerenza con i valori di sempre, continuerò comunque la mia attività politica nell’ambito del centro destra»