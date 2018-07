La Meloni all’assalto del governo: «Il decreto dignità non serve all’Italia»

di Michele Pezza

«Domani saremo in Veneto per confrontarci con quell’elettorato che storicamente sostiene il centrodestra. A loro avevamo promesso risposte sul tema del lavoro. Raccoglieremo le loro instanze e le trasformeremo in emendamenti da presentare in aula, da aggiungere ai molti che Fdi ha già presentato». Parole consegnate a Libero da Giorgia Meloni, determinatissima a contendere all’alleato leghista quella quota di elettorato comune che soprattutto al Nord comincia a guardare con sospetto all’alleanza tra Salvini e Di Maio.

Giorgia Meloni intervistata da Libero

Non a caso, la leader di FdI picchia duro sugli ultimi provvedimenti varati dal governo pentaleghista, in particolare sul cosiddetto decreto dignità: «Io preferisco definirlo decreto “visibilità”», ironizza la Meloni, per poi aggiungere: «Di Maio aveva fretta di dare un segnale di visibilità, di far sapere che al governo c’era anche lui. Ha partorito questa legge. Principi di base condivisibili da chiunque, modello “vogliamo la pace nel mondo”, ma codificati in modo ridicolo o addirittura dannoso. È un decreto pieno di divieti, l’Italia non ne ha bisogno. Serve invece libertà di crescere e produrre. Oggi – è la sua conclusione – nessuno pensa più di mettere il lavoratore contro il datore di lavoro. Entrambi sono esposti ai rischi della crisi economica».

Sulla nomina di Foa (Rai): «Valuteremo in Vigilanza»

Nell’intervista al quotidiano diretto da Vittorio Feltri, la Meloni ha risposto anche a domande sulla Rai, dove tiene banco lo scontro sul nome di Marcello Foa, indicato in quota Salvini alla presidenza della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Per diventare operativa, la designazione deve però ottenere la maggioranza qualificata della Commissione di vigilanza. Il pallino è nelle mani dell’opposizione e quindi anche di FdI. Sul punto la Meloni non si sbottona più di tanto: «Sul metodo utilizzato per la scelta dei nuovi vertici Rai ho qualcosa da dire. Comunque valuteremo in Vigilanza Rai», si limita a dire. Meno avara di parole è la leader di FdI quando si tratta di prendere le distanze dalle critiche mosse dal Pd a Foa. «Gli argomenti utilizzati dalla sinistra convincerebbero chiunque a votarlo. Sentire il Pd che denuncia la lottizzazione del servizio pubblico è scandaloso».