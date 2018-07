La Mannoia umiliata in rete: aveva attaccato Salvini sui migranti

di Adriana De Conto

Sommersa di critiche. Non se l’aspettava. Mancava Fiorella Mannoia nel “gotha” delle personalità all’attacco del governo e di Salvini sulla politica dei flussi migratori. Lei è intervenuta da par suo, buonista, ex piddina ed ora grillina di sinistra. Ma la rete la umilia. Posta una foto di naufragio di migranti in mare con l’immancabile attacco all’Italia e al governo: “Si raccolgono i primi frutti. Dormite tranquilli”. Ma la rete ha la memoria di un elefante,non dimentica e non perdona: “Ma tu non sostenevi i Cinque Stelle fino all’altro ieri?”, le ricorda un utente: “Hai sempre sostenuto i Cinque Stelle”.

Lei prova a difendersi senza entrare nel merito: “Il Mediterraneo è un enorme cimitero. Di quei disgraziati non importa a nessuno, nemmeno a voi che ora mettete in atto la caccia alle streghe, che fate le liste di proscrizione. Che vi mettete dalla parte dei buoni. Anche voi ne fate una questione politica, esattamente come tutti”. Risponde un utente: “A fare la grillina quando il capo del partito che supporta parlava di taxi del mare”, scrive un altro: “Fiorè, hai contribuito a questo governo, abbi la decenza di ammetterlo”. Infine l’attacco personale: “radical snob”.

E subito le ricordano il suo appoggio entusiastico al M5s. «Ma tu non sostenevi i Cinque Stelle fino all’altro ieri?». Non nega di averli votati e a un utente replica stizzita: «Sei mejo te. Salutami Minniti». L’amore della Mannoia per il M5S era finito a giugno dell’anno scorso. Quando la cantante non aveva perdonato a Di Maio e soci l’astensione sullo ius soli. I più non le perdonano la precedente adesione al Pd. Poi c’è chi invita a boicottarla: “Non comprate Cd della Mannoia, razziata contro gli italiani”.