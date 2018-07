La magia del web: video amatoriale fa il record di visualizzazioni (video)

di Redazione

Effetti inaspettati del web: il video di un carillon vivente nel centro di Sanremo, postato sulla sua bacheca Fb da Maura Alborno, ha avuto una straordinaria diffusione, rimbalzando di nazione in nazione e ottenendo in pochi giorni 28 milioni di visualizzazioni. La stessa autrice del video è rimasta stupita da questo clamoroso successo e lo ha così commentato su Fb: “Un sabato pomeriggio una passeggiata a Sanremo con la family e mi emoziono a vedere uno spettacolo che non avevo mai visto prima. Un carillon vivente. .. lei bellissima e lui al piano bravissimo…Faccio un video … e lo posto sul mio profilo

e poi cosa succede non lo so…. arrivano …mi piace …commenti condivisioni a manetta.. E 20 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI 😮 Stupita è dir poco … un sacco di messaggi da TUTTO IL MONDO 😍 e tra tutti i messaggi trovo anche quelli dell’ideatore del carillon Mauro Grassi … si chiama anche come me 😁 mi ringrazia per il successo ….ma io ringrazio lui e la sua compagnia per le belle emozioni che regalano quando si esibiscono”.