La madre adottiva gli nega i soldi per il gioco: 30enne camerunense la uccide senza pietà

di Chiara Volpi

Ancora un extracomunitario violento e letale. Ancora un volto familiare pronto e rivelarsi un assassino spietato. E così, dopo il caso del killer marocchino, che ha sgozzato senza motivo la 52enne di Pesaro che conosceva da un po’, un altro immigrato africano ha ucciso all’improvviso, e per futili motivi, una donna di 66 anni, trovata morta in casa a Vercelli: la vittima era la madre adottiva del 30enne camerunense, autore del brutale omicidio.

Affetto da ludopatia, 30enne camerunense uccide la madre adottiva

Un omicidio brutale, quello compiuto da Caleb Ndong Merlo, preda della febbre del gioco e con problemi economici a cui la madre adottiva aveva in passato concesso il denaro da lui richiesta e che stavolta ha pagato con la vita il diniego ad elargire altro denaro da spendere al gioco. Questo sembrerebbe, almeno al momento, il movente ricostruito in seguito agli accertamenti dalla Squadra Mobile. Gli inquirenti, peraltro, in un primo momento erano stati anche depistati dall’assassino che, per primo aveva dato l’allarme della morte della donna martedì scorsi, sostenendo di averla trovata in terra, priva di vita, dopo una caduta. Come ricostruisce un servizio del Messaggero online – che all’episodio dedica ampio spazio – «a far scattare le indagini, giovedì scorso, è stata una fonte confidenziale, che ha segnalato agli investigatori della Squadra Mobile alcune «incongruenze» sul decesso della donna.

Il movente: la vittima aveva negato all’assassino i soldi per il gioco

Il figlio adottivo aveva detto al personale medico del 118 di avere trovato la madre in bagno con delle vistose ferite al capo e al corpo, come se fosse caduta in modo accidentale mentre effettuava dei lavori domestici». Una versione che non ha convinto – almeno non fino in fondo – gli inquirenti al lavoro sul caso che, sconfessata la testimonianza del 30enne figlio adottivo della vittima, e individuate le sue responsabilità grazie a numerosi indizi e riscontri ottenuti con indagini e rilievi tecnici, hanno poi avuto la conferma finale dal referto autoptico che ha confermato la morte violenta della donna – un’insegnante in pensione, nota in città per le sue attività di volontariato e sindacali – vittima di una aggressione brutale che non le ha lasciato scampo.