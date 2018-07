La Lombardia prima regione a fare il censimento dei Rom. Sì alla mozione

di Redazione

La Lombardia si avvia ad essere la prima regione d’Italia a realizzare un censimento di rom, sinti e camminanti, del quale aveva parlato settimane fa il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il censimento è infatti l’obiettivo di una mozione, firmata dalla sola consigliera Silvia Sardone di Forza Italia, approvata in Consiglio Regionale con 39 voti a favore, 31 contrari e un astenuto. Ora la mozione arriverà in giunta per il voto. La mozione viene appoggiata anche dall’assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato di Fratelli d’Italia: «Solamente attraverso una mappatura degli insediamenti rom e sinti presenti in Lombardia è possibile attuare gli interventi più idonei a contrastare le situazioni di illegalità e degrado urbano e a garantire la civile convivenza».

Lo scopo della mozione è quello di «definire il numero di rom, sinti e camminanti negli insediamenti regolari; definire il numero degli insediamenti al fine di attuare un maggior controllo della loro presenza sul territorio regionale e monitorare la frequenza scolastica obbligatoria dei minori presenti nei suddetti insediamenti». Il Pd è andato invece su tutte le furie, accusando la mozione di Sardone di razzismo perché “chiede un censimento su base etnica”. la soluzione per il Pd sta invece nello stanziamento di risorse per superare e chiudere i campi.