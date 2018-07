La Germania tira la cinghia: un Airbus di seconda mano per la Merkel

di Redazione

Un nuovo aereo (ma in tutta economia) per Angela Merkel. Da settembre, la cancelliera tedesca avrà a disposizione un Airbus A321 di seconda mano che attualmente viene sottoposto ad un restyling da parte di Lufthansa. L’apparecchio sarà consegnato alle forze armate tedesche tra poco più di un mese. L’Airbus ha fatto parte della flotta Lufthansa sin dal 2000 ed è stato identificato con il nome della città Neustadt an der Weinstraße. Nella nuova veste, invece, sarà caratterizzato dalla scritta “Repubblica Federale di Germania”. L’A321, che costituisce una soluzione poco pesante per i contribuenti, potrà trasportare 84 passeggeri, 14 dei quali in un’area vip.