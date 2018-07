La Boldrini passa agli insulti: «Salvini bullo». E Matteo le risponde così…

di Mariano Folgori

Laura Boldrini è ormai lanciata a testa bassa contro Matteo Salvini. C’è qualcosa di eccessivo e di ossessivo nella frequenta (e nella violenza) degli attacchi rivolti dall’ex presidente della Camera al ministro dell’Interno. Nella bordata odierna la Boldrini definisce Salvini «un bullo, indegno anti-italiano» che «si crede forte, ma nessuno gli dà retta». A questo inulti, l’ex presidente della Camera aggiunge un antipatico riferimento agli affetti più cari del ministro dell’Interno: «Spero che ai suoi figli non avvenga ciò che lui sta riservando a tanti bambini». La ex presidentessa se lo poteva proprio risparmiare. Ma tale è la sua figa che non trascura nemmeno la questione dei fondi della Lega, sostenendo che, come la Camera, anche Salvini si sarebbe dovuto costituire parte civile «per tutelare il proprio partito e i dipendenti. Non lo ha fatto». Una attacco violento quello della Boldrini, ma Salvini fa spallucce e su Facebook risponde: «I loro insulti e le loro minacce hanno un unico effetto, quello di darmi più forza. Rassegnatevi». Annegheranno nel loro stesso livore.