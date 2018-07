La Boldrini ha un’idea per le Europee, portare al suicidio la sinistra: ecco come

di Alberto Consoli

Una lista unica progressista per le Europee: avanti tutta con la riscossa per la sinistra, una sinistra guidata da Laura Boldrini, che sta lavorando alla”Cosa rossa”. L’ex presidente della Camera si atteggia a salvatrice della Patria e non teme altre figuracce nonostante sia uno dei bersagli prediletti del web, degli italiani, di quel famigerato “popolo” che la sinistra oggi disprezza così tanto. Ora tira fuori dal cilindro della sua (non felicissima) tattica politica un metodo infallibile per risalire la china – pensa lei – per riorganizzare quelle forze di sinistra e alla sinistra della sinistra, che gli italiani hanno bastonato e umiliato alle elezioni del 4 marzo. Si tratta della missione Europee 2019, elezioni che decreteranno il “dentro o fuori”, come si dice nel calcio: una partita secca, establishment e poteri forti contro il resto del mondo. Il resto del mondo sono i popoli, i sovranisti, i patrioti. Non c’è partita, al momento per i primi, soprattutto se a guidare i secondi è “la presidenta” con la sua tattica suicida.

Il progetto

Basta conoscerne i contorni per comprendere che l’idea della Boldrini sembra una tattica-kamikaze. Il “resto del mondo” ha la vittoria in cassaforte, se queste sono le premesse. «Una lista unica progressista», decanta la Boldrini, fatta «dai tanti mondi che guardavano alla sinistra e hanno smesso di votarci». Lo spiega in un’intervista a Repubblica. Si tratterebbe di una sommatoria di sconfitte. Fa ridere il fatto che gli argomenti usati per convincere l’elettorato a rivotare lei e i suoi sodali siano sono proprio quelli che ne hanno decretato la débacle facendo infuriare le persone che oggi sognano un’ Italia e un’Europa diverse da quelle imbanditeci dai governi di centrosinistra in questi anni. La Boldrini infatti insiste laddove non dovrebbe e proprio non si rende conto che rivendicando le sue posizioni sull’immigrazione, per esempio, già mette una seria ipoteca sul progetto.

«Accando al popolo delle magliette rosse»

Alla domanda dell’intervistatore: pensa al popolo delle magliette rosse?, lei afferma: «Certo. Penso alle magliette rosse, ai tanti e alle tante che hanno aderito all’appello di Don Ciotti, ai protagonisti dell’ambientalismo, del femminismo, del privato sociale». Un elettore potenziale , legge, l’ascolta e poi scappa. La Boldrini non si è accorta che sugli immigranti gli italiani non sono con lei o che la gente è stufa delle tante inutili e stucchevoli iniziative, come gli appelli degli intellettuali, le magliette rosse, le “chiamate alle armi”, i digiuni a staffetta per lo Ius soli. Basta. Ma lei insiste. Laura Boldrini, perché dovrebbero votare per voi tra un anno gli italiani che già vi hanno abbandonato? L’idea dell’ex presidente della Camera, dunque, è un listone unico di tutte le sinistre, da Leu al Pd passando per le formazioni minori, in vista delle elezioni Europee 2019. Poi c’è un passaggio interessante nel corso dell’intervista, quando la Boldrini spiega: «Però, via i simboli, via i protagonismi o i volti di chi ha perso. Propongo una grande lista unica in cui non vedo le nostre insegne tradizionali: i simboli di Pd e Leu sono logori, candidiamo esponenti nuovi, un progetto contamiato dall’impegno civile». Ossia, siamo sempre noi, ma con una maschera per non farci riconoscere… Di male in peggio. Il nome della nuova “cosa rossa” non lo ha ancora coniato. «Ma allo slogan sì – aggiunge – ci ho lavorato: «Cambiare l’Europa per salvare l’Europa». Sì, Salvini e il centrodestra possono stare tranquilli per un bel po’.