Iran, 18enne balla senza velo e posta il video sui social. Arrestata (video)

di Mia Fenice

Le autorità iraniane hanno arrestato una 18enne che aveva postato sul suo account Instagram una serie di video che la ritraevano mentre ballava senza il velo in testa. La tv di Stato ha trasmesso una confessione di Maedeh Hojabri, questo il nome della ragazza, in cui ammette di avere violato le norme morali ma insiste che questa non era la sua intenzione. La ragazza è stata liberata su cauzione ma non può rilasciare interviste. Non è chiaro se la confessione sia stata fatta contro la sua volontà. Hojabri, che aveva circa 43.000 followers, aveva postato circa 300 video, molti dei quali la ritraevano mentre ballava. E in alcuni di essi appariva senza il velo obbligatorio. La polizia ha annunciato che chiuderà simili account su Instagram e il ministero di Giustizia sta esaminando l’eventuale blocco dell’accesso al sito. L’Iran già blocca l’accesso a Facebook, Twitter ed altri social.