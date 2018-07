Insulti a Enrico Ruggeri: il suo tweet sui migranti scatena i buonisti

di Guglielmo Federici

Un tweet di Enrico Ruggeri sui migranti accende la furia polemica e il cantautore si sente definire razzista e fascista. E scatena la rete, dividendola tra i detrattori che gli danno del razzista e chi lo sostiene dicendo che i razzisti sono gli altri, visto che nel tweet non c’era alcun intento divisivo. Tutto inizia con questo tweet, pubblicato dal cantante . «A cena con mia figlia. Arriva il tipo delle rose, Adidas in tinta con la camicia. Insiste 3/4 minuti e dice che ha fame. Cedo. Pago con 50+20+20+10 centesimi. “Non voglio spiccioli” e se ne va. Gli chiedo scusa, non volevo che qualcuno mi desse del razzista”. Il Tweet voleva essere ironico, come sottolinea lo stesso cantante in un altro “cinguettio”, dopo la ridda di risposte al veleno dei buonisti incalliti che vedono la polemica contro i migranti soprattutto dove non c’è.

Il botta e risposta

A un utente che gli scrive «ma perché un venditore ambulante deve per forza essere vestito di stracci? Ma che frase è? Del fascista magari no, ma del tirchio un po’ sì”», Ruggeri risponde: «Taccagno non direi. A parte le mie iniziative personali delle quali non parlo; sono a quasi 100 milioni di euro donati con la Nazionale Cantanti. Mi dica cosa fa lei, a parte il soldatino ben istruito» , risponde Ruggeri. L’assurdità è che il post che partiva dal venditore di rose è stato trasformato in un post anti-migranti. Un chiodo fisso.

Parole che danno il via a un botta e risposta con l’utente: «Nessuno voleva mettere in dubbio la sua storia e i suoi gesti di solidarietà, ma, per vedere il livello a cui siamo arrivati, guardi le risposte della gente che la difende e si faccia un’idea». E Ruggeri replica rimandando al mittente la considerazione sulla violenza verbale: «Guardi lei le risposte di chi mi ha attaccato… violenza verbale, livore, offese personali. Mi sembrano umanamente e intellettualmente peggiori di chi ha capito lo spirito anche ironico del post. Facile star dietro a una tastiera, naturalmente». Ruggeri con il suo solito aplomb non si scompone e tiene botta su una polemica tutta nella testa altrui.

Rabbia e follia contro Ruggeri

Insomma, poco più di 140 caratteri sufficienti a scatenare contro il cantante la rabbia di alcuni utenti, da un lato, che lo accusano di razzismo. Un “odiatore” lo aggredisce così: «Davvero si sta lamentando perché ha osato rifiutare un suo euro, che voleva dargli dopo minuti per non sembrare razzista (!), e perché l’abbigliamento non corrispondeva alla sua idea di povertà? – si legge in un commento -. Un pensiero mediocre e idiota, che alimenta odio e stereotipi di cui la rete è satura». E un altro: «Bello spot per i razzisti. Complimenti Enrico!». Mentre qualcun altro risponde per le rime rimettendo la questione in binari più equilibrati: «Questo non è razzismo, è realtà». E gli viene replicato: «Questo è razzismo dato che Ruggeri non ha nominato la provenienza del ‘tipo’; ha parlato solo di razzismo e in genere i ‘tipi delle rose’ sono indiani, ma comunque tutti si sono scagliati contro i migranti dei barconi». E tra chi sostiene Ruggeri, c’è anche un’utente che scrive: «Caro Enrico, un’anima sensibile come la tua non potrà mai essere accusata di razzismo. Ho colto anche la sottile ironia, visti i tempi che corrono, un’epoca che tendono tutti a metterci gli uni contro gli altri. Non era lui ad aver fame ma la musica con carenza di veri artisti».