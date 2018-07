In Italia è quaresima perpetua e Bankitalia vorrebbe anche il cilicio

di Aldo Di Lello

Oggi è stata una giornata di (minacciosi) “avvertimenti” all’Italia. Prima con Antonio Patuelli, riconfermato presidente dell’Abi, poi con Ignazio Visco, governatore di Bankitalia. Di Patuelli il Secolo ha già dato conto in un altro articolo. Resta da sottolineare quanto dichiarato da Visco, perché rivelatore di aspetti preoccupanti nel pensiero dell’alta burocrazia economica e finanziaria del nostro Paese. E cioè la totale indifferenza per le sofferenze della stragrande maggioranza dei cittadini, una indifferenza unita a una visione punitiva ed espiativa della politica economica che i governi dovrebbero, secondo lorsignori, applicare al popolo di cui si trovano a essere la guida. Non spetta certo ai burocrati (detti anche “tecnici”) esprimere sensibilità sociale. Spetterebbe in realtà ai politici. Il problema è che i nostri burocrati, da almeno sette anni (dall’avvento del governo Monti), sono stati abituati male da politici deboli e delegittimati. E hanno sviluppato un vero e proprio delirio di onnipotenza. Che oggi scaricano contro il governo Conte-Salvini-Di Maio, colpevole, ai loro occhi, di voler ristabilire la normalità nei rapporti tra potere politico, sovranità popolare e potere finanziario. Di qui i continui “avvertimenti” (con tanto di impennate di spread) che arrivano, con frequenza pressoché quotidiana, dalla nascita del nuovo esecutivo ad oggi.

Messaggio inquietante

Ma vediamo che cosa dice esattamente Visco. Letto superficialmente non sembra alcunché di speciale, ma esaminato tra le righe, risulta a dir poco inquietante. «In Italia – dice dunque il governatore di Bankitalia- le riforme hanno perso slancio per timori sui costi, spesso immediati, e i dubbi sui benefici, che maturano gradualmente e con tempi relativamente lunghi. In queste condizioni, davanti a una nuova crisi saremmo oggi molto più vulnerabili di quanto lo eravamo dieci anni fa». «In Italia e nell’Unione europea – aggiunge – restano ancora da completare le riforme avviate per ridurre le fragilità messe in evidenza dalla crisi finanziaria globale e da quella dei debiti sovrani». «In Europa -spiega- hanno pesato le preoccupazioni di alcuni Paesi circa la distribuzione di costi e benefici degli interventi necessari a migliorare la governance economica dell’Unione».

Il rigore non ce l’ha ordinato il dottore

Primo dato inquietante: quando Visco afferma che l’Italia è più «vulnerabile» rispetto a dieci anni fa riconosce di fatto che la politica del rigore, imposta con il commissariamento di fatto delle istituzioni della politica, non è servita niente. Legge Fornero, Jobs Act, chiusure di ospedali, politiche regressive non hanno migliorato di una virgola la situazione di bilancio. In Italia la quaresima sarebbe dunque “strutturale”. Servirebbe solo a non far precipitare il Paese, non certo a migliorarne la condizione. Roba da suicidio collettivo. Ma c’è di più: Visco parla anche di riforme da “completare”. C’è di che farsi venire i brividi. Perché, da diversi anni a questa parte, la parola “riforme” non equivale più a maggiore prosperità, bensì a maggiori lacrime e a maggiori sofferenze. Ne consegue che, per Bankitalia, le sofferenze degli italiani, non sono solo permanenti, ma devono anche essere aumentate. Dalla quaresima al cilicio. È venuto il momento di dire basta: il rigore non ce l’ha ordinato il dottore. Salvini e Di Maio ne tengano conto. E, soprattutto, tengano il punto.