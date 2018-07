Ilva, oggi il maxi-tavolo al Mise con 62 sigle. Di Maio: «Perché tanto baccano?»

di Redazione

«Troppe sigle oggi al tavolo sull’Ilva?, ebbene ci sono i portatori di interesse e il metodo del M5S è quello di ascoltare tutti». Così Luigi Di Maio dai microfoni di Omnibus a proposito della complicata partita complicata dell’acciaieria che ha generato l’ennesimo braccio di ferrmo con il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci e i primi cittadini dell’area di crisi del tarantino che hanno annunciato la diserzione all’incontro con il ministero dello Sviluppo economico. Dopo il botta e rispota di domenica il ministro Di Maio è tornato a polemizzare con il sindaco che lo aveva accusato di aver invitato troppi interlocutori. L’incontro al ministero infatti vedrà a confronto 62 sigle tra associazioni, enti locali e soggetti vari. «Il tema è sempre lo stesso: per anni ci sono state tante parti del Paese che non sono state ascoltate.» Di Maio ha chiesto di spiegarsi a tutti e presenterà la sua proposta migliorativa per l’acquisto del siderurgico. «Se qualcuno si offende perché ho invitato anche la società civile e non solo la politica si ricordi che quello di escludere è il metodo con cui ci hanno portato al 50% a Taranto», ha detto Di Maio, per il quale «sono più rappresentativi alcuni comitati e associazioni di molti partiti a Taranto. Io non faccio come il mio predecessore che firmava i contratti in segreto. Non si decide oggi – ha proseguito il ministro – ma si dovrà continuare a discutere insieme. Non capisco tutto questo baccano quando ho semplicemente risposto di sì ad ArcelorMittal, il colosso industriale mondiale che operae nel settore dell’ acciaio, che ha chiesto di presentare il piano a tutti i portatori di interesse». Eliminare le fonti di inquinamento attraverso l’implementazione delle misure di tutela ambientale e accelerare i tempi di esecuzione degli interventi ambientali. Ma non solo. Nell’addendum che AncelorMittal presenterà alle parti, sul piano ambientale l’azienda si impegna a vincolare l’incremento della produzione per il periodo successivo alla durata del piano all’impiego di processi di produzione alimentati a gas o di processi alternativi a basso utilizzo di carbone.