Il Sorpasso – Roma

di Redazione

Il Sorpasso

Via Properzio 31/33 – 00193 Roma

Tel. 06/89024554

Sito Internet: www.sorpasso.info

Tipologia: ristorante / vineria

Prezzo: 31€ per primo, secondo e dolce

Giorno di chiusura: Domenica

OFFERTA

Il fratello minore del Passaguai è un egregio interprete del concetto di locale polifunzionale, grazie ad un’apertura che va dalle 7.30 a tarda sera, e ad una proposta valida sia per ciò che riguarda la cucina che gli sfizi, dal trapizzino alla norcineria, cui si affiancano degli ottimi cocktail e un’interessante cantina, con numerose proposte al calice. Il menù è raccolto, ma sempre integrato da una proposta del giorno che varia in base alle stagionalità. Dopo un’apertura a base di un gustoso Jamon Iberico 48 mesi ed una racion (assaggino) di bollito alla Picchiapò un po’ annacquato (per via dei ciliegini con cui è stato realizzato il sugo, nel quale mancava la cipolla), abbiamo scelto due primi del giorno: ottimi i tortellini in brodo di manzo, soddisfacenti le pappardelle al ragù in punta di coltello a base di agnello, maiale, manzo e vitello. Riuscita anche la tartare di manzo, servita con gli ingredienti disposti tutt’intorno; ben cotte ma un filino sciape le costolette di agnello, accompagnate da broccoletti ripassati quasi troppo sapidi. Chiusura affidata ad una “poppa” buona, ma dalla meringa cotta in modo non corretto (probabilmente un errore episodico) e ad una mela cotta nella sfoglia su crema Chantilly di giusta esecuzione. Caffè sottoestratto accompagnato da una buona (anche se poco burrosa) selezione di biscotti.

AMBIENTE

Tavoli ravvicinati e frequentazione vivace, ma bbiamo notato un miglioramento sul fronte della rumorosità della sala grazie all’aggiunta di accorgimenti fonoassorbenti. Disponibili anche sedute alte al bancone, e qualche tavolo all’aperto.

SERVIZIO

Simpatico e spigliato, migliorato nella gestione dei tempi.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –