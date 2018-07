Il solito Trump. Prima attacca la May poi si rimangia tutto: «Abbiamo ottimi rapporti»

di Redazione

«Il rapporto è molto, molto solido. Abbiamo un’ottima relazione». Con una vistosa retromarcia Donald Trump si esprime così, davanti ai cronisti, mentre è seduto accanto a Theresa May. Si rivolge così alla premier britannica all’apertura dei colloqui del vertice in corso nella residenza governativa dei Chequers, mentre a Londra è in pieno svolgimento raduno di protesta dei contestatori dell’inquilino della Casa Bianca. .

Trump: abbiamo un’ottima relazione

Le parole del presidente degli Stati Uniti arrivano dopo quelle affidate al tabloid The Sun in un’intervista esplosiva, in cui ha criticato duramente la strada scelta dalla May per arrivare alla Brexit e tessuto le lodi di Boris Johnson, che si è appena dimesso dall’incarico di ministro degli Esteri per «insanabili divergenze» con la premier. L’intervista, alla quale l’ufficio stampa della May non ha risposto, ha suscitato un vespaio di polemiche, con diversi laburisti che parlando di «umiliazione» nazionale hanno chiedono di cancellare il tè previsto nel pomeriggio tra Trump e la May. Come nel suo stile, the Donald ha cambiato marcia definendo due giorni «molto produttivi» quelli che trascorrerà ai Chequers, la residenza di campagna dei premier britannici, e dribblando le domande sull’intervista. «Siamo arrivati ieri sera – dice Trump ai cronisti – abbiamo avuto una cena: non c’è stato un rapporto migliore di quello che abbiano sviluppato ieri sera. Abbiamo parlato per un’ora, un’ora e mezza. È stato qualcosa di speciale» aggiunge mentre la May annuisce. «Oggi – aggiunge Trump – stiamo parlando di commercio, di forze armate. Ci siamo occupati di alcune incredibili questioni relativi all’anti-terrorismo che vengono portate avanti qui in collaborazione con gli Stati Uniti».

Trump non è stato rude, è il suo stile

Donald Trump «non è stato rude, questo è il suo stile, è un polemista». Così il junior minister Alan Duncan ha commentato sulla Bbc, l’esplosiva intervista dal presidente americano al Sun in occasione della sia visita in Gran Bretagna. «In questo senso è una persona molto anti convenzionale, non penso che dobbiamo considerarlo rude». Le anticipazioni dell’intervista erano uscite giovedì sera mentre Trump era ospite di una cena ufficiale organizzata dalla May a Blenheim Palace, nell’Oxfordshire, dove il presidente americano è stato accolto con tappeto rosso e onori militari. Oggi sono previsti gli incontri con la May e la regina Elisabetta II.