Il Quirinale apre a Salvini: lunedì l’incontro con Mattarella. Vietato parlare di giudici

di Ginevra Sorrentino

Rumors, indiscrezioni, annunci, smentite e, alla fine, a 48 ore dall’incontro, il fatidico appuntamento al Quirinale tra il ministro dell’Interno e leader leghista Matteo Salvini e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in agenda per lunedì alle ore 12. «Sono, ovviamente, escluse dall’oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della magistratura», si affretta a chiarire in una nota l’ufficio stampa del Quirinale, ma, come noto, il numero uno del Carroccio, nei giorni scorsi, aveva invocato l’intervento del presidente della Repubblica proprio dopo la sentenza della Cassazione che ha disposto il sequestro di fondi della Lega fino a 49 milioni di euro.

Il Quirinale apre a Matteo Salvini: lunedì il vicepremier sarà da Mattarella

Difficile, insomma, pensare che l’argomento “magistratura” e “verdetti politici” non sarà neppure sfiorato nell’incontro della prossima settimana quando, sin dal primo momento, la Lega ha parlato di «una sentenza politica che non ha senso giuridico», di un «gravissimo attacco alla democrazia» per «mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano». E, come se non fosse ancora abbastanza, di un «attacco alla Costituzione, perché si nega il diritto a milioni di italiani di essere rappresentati… «Solo in Turchia, nei tempi moderni – si è mormorato ancora in questi ultimi giorni da ambienti della Lega – un partito democratico e votato da milioni di persone è stato messo fuorilegge attraverso la magistratura». Ma perché è stato ordinato il sequestro dei fondi? Ricordiamo cosa dice la sentenza da cui è partito tutto e di cui, inevitabilmente, difficile pensare che non si arriverà a parlare nell’incontro di lunedì tra Salvini e Mattarella.

Le obiezioni alla sentenza del sequestro dei fondi della Lega

La Cassazione ha depositato martedì scorso le motivazioni della sentenza che accolgono il ricorso della procura di Genova contro l’opposizione del Carroccio al sequestro dei fondi, provvedimento conseguente alla condanna pronunciata nel processo per truffa ai danni dello Stato nei confronti dell’ex leader Umberto Bossi e l’ex tesoriere Francesco Belsito. Nelle motivazioni del pronunciamento della Cassazione sul sequestro dei fondi della Lega, i giudici della Suprema Corte fanno riferimento anche al sequestro dei futuri introiti del partito fino al raggiungimento della cifra di 49 milioni di euro, provento della supposta “truffa allo Stato”. Dunque, cosa succederà ora? Intanto, l’avvocato Roberto Zingari, legale del Carroccio, ha spiegato nelle ultime ore come si muoverà quantomeno il partito. «La Cassazione ha rinviato al Riesame quindi – afferma – verrà fissata un’udienza e noi cercheremo di far valere le ragioni che avevano portato il Riesame precedente a darci ragione. Poi, eventualmente, se il provvedimento preso sarà negativo faremo ricorso. Con quanto affermato in via giuridica si blocca un partito e si legittima un sequestro di cose che non hanno nessun legame con il fatto di reato».

Ma ora, dopo il verdetto, cosa succederà? Intanto il governo…

E ancora: «Quello che noi avevamo sostenuto – prosegue il legale – era che non era legittimo neanche il sequestro che era stato fatto nel settembre scorso. Dopo quel sequestro, che ha azzerato i conti, le somme che entrano successivamente sono le contribuzioni degli eletti e i contributi dei cittadini. Quindi il legame con il profitto del reato non può esserci. Questo provvedimento in qualche modo – conclude Zingari – va anche contro quello che ha deciso il tribunale, nel merito, e che aveva stabilito non si potessero sequestrare beni futuri». Nel frattempo, codici e sentenze a parte, su questo punto il governo si è dimostrato unito: sul caso è intervenuto allora il capo politico del M5S Luigi Di Maio spiegando che non c’è «nessun imbarazzo» da parte del Movimento rispetto alla sentenza della Cassazione sui beni della Lega. «Stando a quel che dice Salvini lo scandalo riguarda Bossi e il suo cerchio magico. Detto questo, una sentenza è una sentenza…», ha concluso il vice premier, mentre i capigruppo della Lega al Senato e alla Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, hanno rimarcato come «milioni di italiani perbene si riconoscono nell’azione della Lega, mettere fuorilegge un partito per (eventuali) errori di altri, risalenti a dieci anni fa, non garantisce quello spirito di democrazia, libertà e partecipazione popolare su cui si fonda la nostra Costituzione e la nostra vita sociale. Ne parleremo col garante di questa Costituzione, col Presidente della Repubblica – hanno quindi concluso ritornando sull’incontro in agenda per lunedì – nel pieno rispetto dei tanti giudici, la stragrande maggioranza, che svolgono bene e con imparzialità, la loro funzione».