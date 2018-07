Il piano di Salvini: migranti trasbordati sulle navi militari italiane per riportarli a Malta

di Gabriele Alberti

È stato completato in mattinata il trasbordo dei 450 migranti che da ieri erano su un barcone a largo di Linosa: 176 persone sono ora sul pattugliatore “Protector” inserito nel dispositivo Frontex, e altre 266 sul “Monte Sperone” della Guardia di Finanza. Otto persone, tutte donne e bambini, sono invece state già trasportate a Lampedusa a bordo di motovedette della Guardia Costiera per motivi sanitari. Una donna è incinta. L ‘imbarcazione, partita dalla Libia, si trovava a circa 20 miglia dall’isola di Lampedusa e 16 miglia da Linosa. «Come promesso, io non mollo. Un barcone con 450 clandestini a bordo è da questa mattina in acque di competenza di Malta, che si è fatta carico di intervenire. A distanza di ore però nessuno si è mosso, e il barcone ha ripreso a navigare in direzione Italia. «Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone non entrerà in italia. Abbiamo già dato, ci siamo capiti?», aveva scritto in un post su Facebook il ministro dell’Interno Salvini. Solo in serata un portavoce del governo maltese aveva dichiarato che, quando è arrivata l’informazione riguardante il barcone che transitava dalla zona di competenza libica verso quella maltese, il proprio centro si è messo in contatto con le persone a bordo dell’imbarcazione che avrebbero espresso l’intenzione di procedere verso Lampedusa.

L’ipotesi e l’indiscrezione del “Corriere della Sera”