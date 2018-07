Il monito del Papa: «Trafficanti e sfruttatori dietro le rotte dei migranti»

di Valerio Falerni

Un Papa non va mai tirato per la giacchetta (che non indossa) in primo luogo perché parla al mondo e poi perché le sue parole seguono percorsi e traiettorie note solo a chi le pronuncia e volerci saltare su si finisce col muso per terra. E Papa Francesco non fa eccezione. Ha speso così tante parole in difesa dei migranti da farlo percepire come un pontefice entusiasta della globalizzazione dello sradicamento di milioni di essere umani dalle loro terre e dalle loro tradizioni. Ma non è così, tanto è vero che colpisce per severità e durezza il monito da lui lanciato all’Angelus di oggi, in occasione della la Giornata mondiale dell’Onu contro la tratta degli esseri umani che si celebra domani, contro quanti approfittano del dramma della migrazione per scopi inconfessabili e criminali.

Il Papa: «Sempre più numerose le vittime della tratta delle persone»

«È responsabilità di tutti – ha infatti detto il Papa dalla sua finestra su Piazza San Pietro – denunciare le ingiustizie e contrastare con fermezza questo vergognoso crimine della tratta di persone. Anche le rotte migratorie sono spesso utilizzate da trafficanti e sfruttatori per reclutare nuove vittime della tratta». Il Pontefice quindi sottolineato come «questa piaga» stia riducendo «in schiavitù molti uomini, donne e bambini con lo scopo dello sfruttamento lavorativo e sessuale, del commercio di organi, dell’accattonaggio e della delinquenza forzata, anche qui a Roma».

Ai fedeli: «Non buttate mai via il cibo»

Papa Bergoglio non ha mancato di richiamare i governanti di tutto il mondo a contrastare con maggiore determinazione e maggiori risorse la fame di interi popoli, soprattutto in Africa: «Il Vangelo ci invita a essere disponibili e operosi: di fronte al grido di fame, di ogni sorta di “fame”, di tanti fratelli e sorelle in ogni parte del mondo, non possiamo restare spettatori distaccati e tranquilli». Ma il tema della fame, ha detto ancora il Papa, riguarda anche i fedele e si combatte con piccoli gesti: «Non buttare mai il pasto avanzato! Si rifà o si dà a chi possa mangiarlo, a chi ha bisogno. Parla con i nonni, che hanno vissuto il dopoguerra e chiedete cosa facevano con il pasto avanzato».