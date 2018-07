Il Milan riammesso in Europa League: Il Tas ribalta la decisione dell’Uefa

di Redazione

Il Milan “ritorna” in Europa League. Il Tas (Tribunale di arbitrato dello sport) di Losanna ha infatti annullato la decisione dell’Uefa di squalificare i rossoneri per un anno dalle Coppe europee per il mancato rispetto del fair play finanziario e ha rinviato il caso alla Federcalcio europea per l’irrogazione di una sanzione disciplinare corretta. Il Milan potrà quindi giocare la prossima edizione dell’Europa League, mentre l’Atalanta partirà dai preliminari. Resta fuori, come da classifica di campionato, la Fiorentina.

Il Milan era stato escluso per violazione del fair play finanziario

La notizia, diffusa da una nota del Tas, è arrivata poco dopo mezzogiorno per la gioia dei tifosi milanisti, quasi a ristorarli parzialmente dall’altra novità, negativa questa volta, che vede Yonghong Li, l’uomo d’affari cinese presidente del Milan fino a dieci giorni fa (il club è ora in mano al Fondo Elliott), indagato dalla procura di Milano per l’ipotesi di reato di false comunicazioni sociali.

Riflessi positivi anche per il calciomercato

Ma torniamo alla sentenza con cui il Tas ha ribaltato il verdetto dell’Uefa: ad imprimere la svolta decisiva sarebbe stata la deposizione di Frank Tuil. Il manager di Elliott, infatti, è riuscito a far cambiare idea alla corte garantendo l’impegno del fondo americano a versare i soldi dovuti dai 3 ai 5 anni e a rispettare i parametri del Financial fair play facendo così cadere i diversi capi d’accusa della Uefa. In ogni caso, il Milan dovrà comunque sottostare ad una pena proporzionata. La sentenza potrebbe avere effetti positivi anche rispetto alle trattative del calciomercato. Rientrare nel torneo europeo, seppure non al livello massimo della Champion’s League, potrebbe portare in Italia giocatori come Alvaro Morata ed evitare la partenza di Bonucci e di Suso. Chi ne subirà le conseguenze sarà la Fiorentina che, automaticamente, dopo questa sentenza, verrà esclusa mentre l’Atalanta inizierà la sua avventura dai preliminari.