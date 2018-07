Il deputato velista accusa i grillini: «Mi hanno usato, io sono una persona leale»

di Monica Pucci

Dopo la bufera che lo ha investito per le mancate presenze in Parlamento, le dichiarazioni rilasciate in un’intervista, e la successiva espulsione dal gruppo parlamentare del M5S, il deputato velista Andrea Mura si difende e contrattacca. «Il Movimento ha usato la mia popolarità di sportivo e di velista internazionale per vincere la campagna elettoraleuninominale contro un avversario fortissimo: l’ex governatore della Sardegna Cappellacci di Forza Italia” scrive Mura su Facebook. A fronte di un’accusa gravissima e totalmente falsa dello stesso Cappellacci – l’avversario politico da me pesantemente battuto alle elezioni – il Movimento non solo non mi ha difeso ma non mi ha nemmeno consultato, scaricandomi in meno di due ore», si legge nel post. Mura rivendica di aver “assunto e portato avanti il mandato di parlamentare con la massima serietà e nel pieno rispetto delle istituzioni. Ho partecipato alla stragrande maggioranza delle sedute della Camera. Sono mancato ad alcune sedute per lavorare sul territorio. Ad esempio, per risolvere i problemi burocratici che hanno bloccato l’apertura della base nautica di Cagliari, scelta da Luna Rossa per la prossima sfida di Coppa America. Un evento importantissimo, non solo per lo sport ma per l’economia italiana e della Sardegna”.

«E voglio smentire un’altra fake news – conclude – la mia barca è ferma a Cagliari da settembre scorso, tutti lo possono verificare. Lo sport e il mare mi hanno insegnato la lealtà, l’impegno e il sacrificio. Questi sono i valori a cui mi sono sempre ispirato, purtroppo non sono i valori di tutti».