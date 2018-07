Il comunista Rizzo: io contro Salvini, ma anche contro la sinistra fucsia di Saviano (video)

di Redazione

Con chi stanno i comunisti veri? Non ha dubbi Marco Rizzo, che ha fondato un partito che non teme di chiamarsi ancora Partito comunista: ebbene a suo avviso – lo ha detto su La7 a Coffe Break – i veri “compagni” non stanno certo con Saviano o con la sinistra “fucsia”. Un modo per far capire che anche chi ha nel cuore la falce e martello trova indigeribile la sinistra “fighetta” che si balocca con la retorica dei diritti e non si cura più del disagio dei lavoratori.