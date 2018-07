I russi non dimenticano: in centomila alla processione in memoria dello zar (video)

di Giovanni Trotta

I russi non dimenticano gli orrori del comunismo: oltre 100mila persone hanno partecipato ad Ekaterinburg alla processione per il centesimo anniversario dell’omicidio dell’ultimo zar della Russia, Nicola II, e la sua famiglia. Lo ha reso noto la chiesa ortodossa russa, che ha canonizzato lo zar e i suoi familiari come martiri e costruito una chiesa sul luogo dell’esecuzione, compiuta dai bolscevichi durante la Rivoluzione. Guidata dal patriarca ortodosso Kirill, la processione è partita dalla Chiesa del “sangue in onore di tutti i santi risplendenti sulla terra russa” ed è continuata per 21 chilometri fino al luogo dove sono sepolti lo zar Nicola e i Romanov.