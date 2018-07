I missini Sospiri e Matteoli ricordati dall’associazione “Ambiente e/è vita”

di Redazione

A cura di Ambiente e/è Vita, l’associazione onlus da tempo impegnata nella difesa e nella valorizzazione delle risorse ambientali, si è svolta a Pianella, in provincia di Pescara, una commemorazione degli onorevoli Altero Matteoli e Nino Sospiri, quest’ultimo fondatore dell’associazione e l’ex ministro dell’Ambiente e delle Infrastrutture, scomparso a dicembre 2017, già presidente. Molti i messaggi e le lettere ricevute dal presidente di Ambiente e/è Vita, Benigno D’Orazio, sulla figura di Matteoli. “Il trascorrere del tempo – scrive il senatore Gaetano Quagliariello – non è servito a mitigare il senso di vuoto lasciato dalla sua improvvisa scomparsa. Per noi che amiamo la politica e lavoriamo per l’unità del centrodestra è venuto a mancare un coraggioso e leale compagno di viaggio e oggi, che siamo alle prese con una situazione politica a dir poco complicata, ci chiediamo sempre: cosa farebbe Altero Matteoli?”. “Non ci manca solo il politico avveduto, la persona che riusciva a trovare sempre la soluzione a problemi complessi, che amava il dialogo e la perseveranza, ci manca un amico vero, con il quale abbiamo combattuto tante battaglie sempre dalla stessa parte” – ha detto a sua volta il senatore Maurizio Gasparri. Sospiri e Matteoli sono cresciuti politicamente nell’ex Msi e poi in Alleanza Nazionale. Dopo la nascita del Pdl, Matteoli è stato un alto dirigente di Forza Italia.

(Foto: Ambiente e/è vita)