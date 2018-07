I militari fermano in metro un migrante pusher. ll video diventa virale: ecco perché (VIDEO)

di Lorenza Mariani

Al di là delle strumentalizzazioni, delle sterili recriminazioni deontologiche e del facile qualunquismo, sul caso che sta alimentando il dibattito sul web, rendendo il video che l’ha originato – arrivato alla redazione di Fanpage – virale e indiscusso trendtopic del giorno, resta la vivida testimonianza di quello che accade ad ogni angolo nelle nostre città, in balia di emarginati e sbandati e clandestini, sempre più spesso facile manovalanza di criminali e pusher. Città fortunatamente presidiate da militari e forze dell’ordine alle prese con un’umanità varia non sempre così indifesa e non sempre così difendibile.

Il fermo “discusso” operato da due militari su un migrante pusher

E allora, venendo al video in questione, sono proprio i militari alle prese con la missione Strade Sicure, quelli che intercettano alla stazione della metro di Rebibbia un extracomunitario con il carico di droga, i protagonisti –loro malgrado – della vicenda più mediatica che poliziesca al centro del dibattito digitale. Il video del fermo finisce online e diventa ghiotta occasione per dare fuoco alle polveri e spazio alla retorica buonista declinata e applicata agli immigrati di casa nostra. Nel video arrivato alla redazione di Fanpage.it, si vede un migrante sdraiato in terra e, soprattutto, si sentono le sue urla e l’esortazione perentoria di un vigilantes e dei due soldati a calmarsi in attesa che arrivi l’ambulanza appena chiamata. Il giovane steso in terra sanguina al capo e, sempre stando a quanto si vede nelle immagini registrate dal telefonino di uno spettatore che riprende la scena, non riesce a mettere di gridare come un forsennato. Limitandosi a fare due più due dalle immagini il pietismo dem e il buonismo politically correct hanno gridato allo scandalo del fermo violento: tanto da costringere addirittura il ministro della Difesa Trenta a intervenire in prima persona. È stata lei, studiato il rapporto e il verbale del caso, e visionate le immagini del video, a ricostruire la verità della vicenda e a difendere i nostri soldati dalla levata di scudi (e dalle accuse immotivate) rivolte contro di loro.

Il ministro Trenta smaschera l’inutile buonismo e rivela la verità dei fatti

In realtà, però, i due militari stanno dando seguito a un fermo dopo che l’extracomunitario, insieme ad un “compare”, ha deciso di non fermarsi all’alt intimato al fine di un normale controllo e nella fuga, come appurato dal ministro Trenta, l’extracomuniutario del video cade e si provoca la ferita. Nelle immagini si vede l’ultima parte dell’arresto, tempestivamente strumentalizzata ad arte da alcuni quotidiani: il giovane pusher straniero è a terra, urla come in preda a una crisi isterica, uno dei due granatieri cerca di tenerlo fermo anche con l’anfibio, mentre il vigilante e l’altro soldato continuano a suggerirgli di calmarsi e di stare immobile, come si deve fare quando si ha una ferita alla testa. Insomma, come riferito anche da il Giuornale in queste ore, «dopo la pubblicazione delle immagini alcuni quotidiani hanno parlato di “arresto violento”. Ma a ricostruire la vicenda ci ha pensato il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, che si è fatta inviare dai vertici militari un dettagliato rapporto su quanto successo. Il ministro si è sentito in dovere di intervenire dopo che “Fanpage.it ed altri organi di stampa in queste ore hanno pubblicato” il video. «Apprese tutte le informazioni del caso – ha detto la Trenta – credo sia doveroso, da parte mia, puntualizzare alcuni aspetti per evidenziare che i nostri due militari hanno agito con massimo impegno per garantire la sicurezza dei cittadini». E non non aggiungeremo altro.