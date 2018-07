I corsi di formazione a Sarzana, in ASI Liguria, da giugno fino a dicembre

di Paolo Signorelli

Riceviamo da Paolo Signorelli e volentieri pubblichiamo:

Caro direttore,

E’ partito giugno scorso la scia di corsi di formazione a Sarzana, in ASI Liguria. Fino a dicembre altri sedici format si alterneranno ogni due settimane, in moduli da due giornate, che porteranno grande consapevolezza e informazioni lavorative preziose sul territorio del Centro Italia, dove ci si aspetta molto in termini di crescita culturale e non solo.

I tre percorsi vagliati e messi in campo con l’esperto formatore, il Dr. Andrea Paolinelli, hanno tre tagli complementari e paralleli allo stesso tempo. Osserveranno e valuteranno strumenti di Benessere e Business, dove trasformare il tempo in una risorsa, equilibrata e smart, ne sia anche una fonte efficace ed efficiente, un ottimo focus per comprenderne i limiti e le virtù, da usare nella gran parte delle attività quotidiane.

Attiveranno e alleneranno le vostre migliori risorse, nutrendo il corpo, la psiche e l’anima in maniera semplice e naturale, come uno sviluppo consueto, possibile e replicabile, con schemi ben precisi, fruibili nell’intero percorso o singolarmente, nella trasversalità dei moduli di Salute e Sport.

Mostreranno infine come rialzarsi senza troppi danni, dopo una “caduta emotiva”, per vivere un nuovo e costante equilibrio, con la super chicca che va sotto il nome di Amore e Felicità, con due moduli soltanto, ma ad alto potere realizzatore, capace di raccogliere tutte le energie pur da volontà sopite, seppur sempre accese.

Fondatore di Biocoaching®, laureato in Scienze Politiche, professore a contratto di Psicologia dell’Emergenza all’Università agli Studi di Pisa, specializzato presso la scuola Incoaching, riconosciuta ICF, nell’organico di ASI Liguria, il Dr. Andrea Paolinelli sfida i più scettici a scendere in campo, oltre le proprie credenze, che diventano nel tempo limiti e depotenziamenti strutturali, per mettersi in gioco, anche per una sola serata divulgativa / laboratori, su quanto la felicità sia una semplice ricerca di possedere oggi il futuro desiderato. “In fondo, se ho tutto quello che cerco, qui e ora, cosa mi impedisce nel godere della meraviglia del sorgere di un nuovo giorno?”, le parole di Paolinelli.

Oltre ai format, apriranno da ottobre prossimo gratuitamente per i tesserati ASI, serate a tema per approfondire gli argomenti in programma.