I bambini portati a braccia fuori dalla grotta: così il salvataggio (video)

di Redazione

I Navy Seals thailandesi hanno pubblicato un video su Facebook di alcuni momenti relativi al salvataggio dei 12 ragazzini e del loro allenatore rimasti bloccati per 17 giorni all’interno della grotta Tham Luang nel nord della Thailandia. Nel filmato si vede un numero di subacquei mentre preparano le loro attrezzature prima di immergersi, guidati da una corda. Il video mostra quindi uno dei ragazzi appena estratti che viene posto su una barella e sollevato da una squadra di otto o dieci sub che lo portano fuori dalla grotta. Nella didascalia del post su Facebook, i Thai Navy Seals hanno scritto: “L’operazione che il mondo non dimenticherà mai”. “Non dimenticheremo i 18 giorni in cui l’intero mondo si è unito nella caverna di Luang-Khun Nang. E ricorderemo il sacrificio, il coraggio e il magnifico animo di coloro che sono stati coinvolti nel salvataggio”, si legge secondo quanto riportato dai media thailandesi.