Guerri: oggi vincono i “cattivi” perché il politicamente corretto è una roba tremenda

di Redazione

Storico del Ventennio, presidente del Vittoriale di Gabriele D’Annunzio, anticonformista, critico verso l’ideologia dominante del politicamente corretto, Giordano Bruno Guerri parla con onestà intellettuale della nuova fase politica che l’Italia sta vivendo in una intervista al sito online Sapiens. Nella versione aggiornata del suo Antistoria degli italiani, pubblicato da La nave di Teseo, Guerri affronta anche il tema del populismo, fenomeno a suo avviso non nuovo e riscontrabile sia nell’ascesa del fascismo che in quella di Berlusconi. E Salvini? “Ero sicuro che Salvini avrebbe aumentato il consenso perché è un abile politico, e ha a che fare con politici non abili: i suoi colleghi di governo. Ha occupato un ruolo chiave, affronta i problemi che la gente vuole siano affrontati; e quindi era abbastanza prevedibile quello che è successo. È anche abbastanza prevedibile pensare che questo governo non supererà l’anno di vita”. Quando Salvini avrà acquisito a destra tutti i consensi possibili sarà pronto infatti per nuove elezioni e ciò presumibilmente accadrà dopo la legge finanziaria. Guerri afferma anche, nell’intervista a Sapiens (realizzata da Gabriele Ferraresi) che gli allarmi sul fascismo sono ridicoli e fanno ridere: “Gli allarmi di ritorno al fascismo mi fanno ridere. Li si tira fuori ogni volta che c’è un problema… Il fascismo fu un fenomeno inquadrabile in un periodo storico, con caratteristiche che non sono ripetibili. Ma ce lo vediamo uno in stivali, o anche in giacca e cravatta, che guida il Paese in maniera dittatoriale? Prima di tutto non ce lo permetterebbe l’Europa”. Quanto al “cattivismo” di Salvini e Trump secondo Guerri è vincente “perché ci hanno inflitto a tal punto il politicamente corretto, che la gente dice “Finalmente una boccata di cattiveria!”. Non è che si deve essere cafoni, scortesi, come idea è anche giusta: ma il politicamente corretto esasperato al punto che non si può più dire niente è una roba tremenda”.