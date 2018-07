Guerra al parmigiano, l’assurda crociata dell’Oms: «È come il fumo»

di Adriana De Conto

Si potrebbe arrivare alla follia di vedere sulle confezioni del Parmigiano reggiano quei mortiferi avvisi che troviamo sui pacchetti di sigarette. “Nuoce gravemente alla salute”. Sì, proprio come il fumo. È l’ultima trovata salutista dell’Organizzazione mondiale dela sanità , che rischia nel suo integralismo di mettere in ginocchio il made in Italy. Infatti anche prosciutto, olio, pizza e vino, sono nel mirino dell’Oms. Prodotti che da sempre rappresentano il fiore all’occhiello dell’eccellenza agroalimentare italiana. L’Organizzazione mondiale della sanità e l’Onu dichiarano guerra a diabete, cancro e malattie cardiovascolari: malattie non trasmissibili i cui morti dovranno essere ridotti di un terzo nel 2030, secondo le intenzioni dell’organismo internazionale.

Centinaio: «Made in Italy sotto attacco»

La crociata salutista che sta rischiando di fare vittime eccellenti mette sotto accusa grassi saturi, sale, zuccheri e alcol. Sembra proprio che stia per partire una vera e propria crociata salutista che rischia di fare vittime eccellenti come il Parmigiano reggiano e il Prosciutto di Parma, vino e l’olio d’oliva, punti fermi della dieta mediterranea da sempre riconosciuta come la più salutare. Eppure… La data da tenere sotto controllo è il 27 settembre: quando si terrà un incontro alle Nazioni Unite dove andrà ai voti una proposta targata Onu che potrebbe prevedere nuove e pesanti tasse su questi prodotti ed anche l’inserimento di avvisi di pericolo sulle confezioni. Insomma, il parmigiano reggiano potrebbe essere considerato dannoso, al pari delle sigarette.

«Paragonare il Parmigiano Reggiano alle sigarette è pura follia. Lottare contro diabete, cancro e malattie cardiovascolari è corretto. Non lo è diffondere informazioni false e superficiali”, replica Riccardo Deserti, direttore Consorzio Parmigiano Reggiano: «Il Parmigiano Reggiano si produce oggi come nove secoli fa: con gli stessi ingredienti (latte crudo, caglio e sale), con la stessa cura artigianale e con una tecnica di produzione che ha subito pochi cambiamenti nei secoli, grazie alla scelta di conservare una produzione del tutto naturale, senza l’uso di additivi. Le sue proprietà sono molteplici e tutte legate alle qualità intrinseche del prodotto: alta digeribilità, elevato contenuto di calcio presente in forma particolarmente biodisponibile, assenza di additivi e conservanti, ricchezza di minerali, piacevolezza e gradimento organolettico. Per queste caratteristiche, il Parmigiano Reggiano è un alimento fondamentale nella dieta di tutti, dai piccoli agli anziani, passando per gli sportivi che trovano nel Parmigiano Reggiano una carica di energia totalmente naturale».



Il ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, è furibondo. «Siamo alla pazzia pura. Ritengono che facciano bene alla salute prodotti come la Coca Cola o altri perché light e poi ci condannano il Parmigiano o altri prodotti dell’enogastronomia italiana. Su questo faremo una battaglia molto dura», ha detto Centinaio. «C’è la volontà ha detto il signor ministro di ridimensionare i prodotti italiani. Siamo sotto attacco. Ma il nostro obiettivo è quello di far capire al mondo che l’enogastronomia italiana è di qualità. Non voglio assolutamente fare un passo indietro. Non posso pensare che i nostri prodotti come il Grana Padano, il Parmigiano, il Prosciutto di Parma o l’olio vengano considerati come i prodotti chimici che spesso vengono venduti nei supermercati americani». Anche l’industria alimentare non ci sta. Tramite l’Assica, l’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, ricorda che «non esistono cibi buoni e cattivi quando viene incentivato un regime alimentare moderato e variegato, come del resto indica la stessa Dieta mediterranea». In un tweet il presidente di Federalimentare Luigi Scordamaglia lamenta il rischio di avvisi di pericolo sulle confezioni su produzioni italiane: «Parmigiano, Prosciutto, pizza e olio nuocciono gravemente alla salute, come una sigaretta. #OMS e #ONU dichiarano guerra al diabete e alle malattie cardiovascolari con attacco strumentale e inaccettabile».

Va però ricordato che se dovesse essere approvata una risoluzione dell’Onu in questa direzione, non è detto che verrebbe adottata una norma in Italia, perché non esiste un obbligo di recipimento dai governi nazionali. Tuttavia una risoluzione di questo tipo, sebbene non comporti l’obbligo di ricevimento da parte degli Stati Membri, – fa notare il presidente di Copagri Franco Verrascina – causerebbe un considerevole danno d’immagine all’agroalimentare nazionale».