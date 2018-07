di Redazione

Beppe Grillo in auto a Roma in versione moralizzatore del traffico, dà lezioni di traffico ai romani, li invita a rispettare i semafori, lanciando messaggi di sostegno alla Raggi: “Non vedo buche”. Grillo ha postato un video dove si riprende mentre gira per Roma in auto, con il suo microfono portatile, in versione “Moralizzatore del traffico”, come lui stesso afferma.

video