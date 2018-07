Giorgia Meloni: Basta indiscrezioni. Mattarella smentisca il veto sul Copasir

di Stefania Campitelli

«Attendo fiduciosa una secca smentita di questa notizia da parte del presidente della Repubblica… Il Colle vigila sul Copasir: no a Meloni». È quanto scrive su twitter il presidente di Fratelli d’Italia commentando alcune indiscrezioni e presunti retroscena apparsi sul Fatto quotidiano in merito al nodo delle presidenze di 5 commissioni parlamentari di garanzia. Con un articolo di Wanda Marra si ricostruisce il colloquio di qualche giorno tra il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e i presidenti delle Camera, Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati, e si fa esplicito riferimento a un possibile stop del Quirinale all’ipotesi che possa essere un esponente di Fratelli d’Italia a guidare il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

Meloni: il Colle smentisca il veto sul Copasir

Sono cinque le presidenze tra Montecitorio e Palazzo Madama da dividere tra Pd, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Leu, ricorda il quotidiano risssumendo i conflitti in corso. «Matteo Renzi lo vuole per uno dei suoi (il Copasir, ndr) – si legge – Matteo Salvini non è affatto contento di lasciarlo al Pd (nella figura designata di Lorenzo Guerini) e preferirebbe che a guidarlo fosse Fratelli d’Italia o, al limite, Forza Italia. Nel dialogo con Fico e Casellati, Mattarella ha ricordato che le commissioni vanno per legge e per prassi alle opposizioni. E che c’è anche una proporzionalità delle opposizioni. In casa Pd, questo viene interpretato come un appoggio alla loro istanza. E soprattutto, uno stop al tentativo di mettere in quel posto un esponente del partito della Meloni: non solo ha un numero di parlamentari molto minore rispetto ai Dem e agli azzurri, ma non è neanche chiaro se sia un’opposizione vera». Una ricostruzione che vedrebbe l’inquilino del Colle “vigilare” – come recita il titolo del pezzo – perché Fratelli d’Italia resti fuori dalla partita.