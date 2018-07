Gelato Giusto – Milano

di Redazione

Gelato Giusto

Via San Gregorio, 17 – 20124 Milano

Tel. 02/29510284

Sito Internet: www.gelatogiusto.it

Tipologia: gelateria

Prezzi: coni e coppette 2,50/3,50€, gelato22€/kg

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

Come ogni anno, a inizio stagione, ci si tuffa alla ricerca del “miglior gelato” di Milano e come ogni anno, da ormai 8 anni, non si può fare a meno di far tappa da Gelato Giusto. E sì, perché da quando Vittoria Bortolazzo, chef pasticceria diplomata al Cordon Bleau di Londra, ha aperto la sua gelateria ha sempre offerto uno dei migliori gelati, se non il migliore sia per tecnica che per gusto, curando in modo maniacale la stagionalità delle materie prime. Per la nostra pausa abbiamo provato ricotta, fico e nocciola, banana, noci e scaglie di cioccolato e l’immancabile pistacchio di Bronte. I primi due sono dei veri capolavori in cui si apprezza il grandissimo equilibrio tra tutti gli ingredienti e un sapore complessivo piacevolmente armonico, mentre il pistacchio è finalmente l’esaltazione di questo meraviglioso frutto senza coloranti ed edulcoranti che ne alterino il colore (il pistacchio non è verde come molti pensano…) e il sapore. Più o meno condivisibile, invece, la scelta di non servire la panna.

AMBIENTE

Il locale è veramente molto piccolo, risulta quasi un affaccio su strada in quanto nella stagione estiva c’è solo lo spazio per il cliente servito e poi una lunga fila fuori che attende il suo turno, prima di continuare a passeggiare su e giù per Corso Buenos Aires.

SERVIZIO

Il personale è altamente qualificato, molto gentile e disponibile; inoltre se non fosse sempre impegnata a creare i suoi capolavori potreste essere serviti proprio da Vittoria.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –