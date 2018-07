Gay Pride, ira Meloni: “Avere un padre e una madre è il diritto più importante”

di Augusta Cesari

Quando si parla di diritti, il governo è avvisato. Ironia, garbo e determinazione. “Ha ragione il sottosegretario alle Pari opportunità Spadafora a dire che i “diritti in Italia non si perderanno”. Una Giorgia Meloni sarcastica, amara ma agguerrita su un obiettivo sacrosanto da sempre bandiera di FdI: a proposito di diritti, precisa la leader di FdI “il più importante è il sacrosanto diritto di un bambino ad avere un padre e una madre. Fratelli d’Italia chiede al governo un impegno chiaro per difendere questo diritto e sancirlo in Costituzione, come ha proposto FdI. Perché nel silenzio del legislatore, l’ideologia di certi tribunali e di certi sindaci sta sostanzialmente autorizzando la pratica dell’utero in affitto e l’adozione da parte delle coppie omosessuali”.

Un’affermazione chiara su cui la Meloni impegna il governo ad uscire dalle ambiguità riprendendo le parole del ministro Spadafora al Gay pride di Pompei. “Sono qui per testimoniare il mio sostegno e quello del governo. So che in una parte del governo non c’è la stessa sensibilità ma l’Italia non tornerà indietro, non si perderanno i diritti conquistati”. Così si era espresso il sottosegretario alle pari opportunità Vincenzo Spadafora, zittito in qualche modo dal ministro della Famiglia e delle disabilità Fontana: Spadafora parla a titolo personale e non del governo.