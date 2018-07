Gay Pride e Pontida: le foto a confronto sui social. Dove stava il vero Carnevale?

di Redazione

I raduni dei Gay Pride e l’adunata leghista di Pontida a confronto sui social: è tutto uno sbandieramento di foto tra i due schieramenti l’un contro l’altro armati. Lo scopo? Mostrare che le carnevalate non le fanno solo ai Pride, i quali sicuramente vincono però in volgarità. Sullo sfondo i posizionamenti politici: il sindaco di Milano Beppe Sala che veste i panni del garante dei diritti Lgbt, il sottosegretario Spadafora che va al Pride di Pompei ma viene smentito dal ministro Fontana (“Non parla a nome del governo”) e le uscite scoppiettanti di Vittorio Feltri che dice che “Milano è un vivaio di finocchi” e non c’è bisogno di alcuna battaglia per i diritti civili.

Queste le foto più gettonate per screditare il raduno di Pontida:

Ecco invece le foto più postate per denunciare gli eccessi dei Gay Pride, naturalmente accompagnato dal canto di “Bella ciao”…